شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل لرئيسة حكومة تونس: أمامك أنت وحكومتك تحديات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برسالة تهنئة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بمناسبة تقلدها للمنصب رئيسة الحكومة، واعتبرت ميركل أن تعيين نجلاء بودن كأول أول امرأة في تونس والعالم العربي في منصب رئيسة حكومة هو إشارة مشجعة.. وفق ما نقلت إذاعة شمس التونسية.

وقالت المستشارة الألمانية لبودن: "أمامك أنت وحكومتك تحديات كبيرة منذ ثورة 2010 ، حققت تونس إنجازات ديمقراطية مهمة تربط بلدك بشكل وثيق بألمانيا وأوروبا".

وعبرت عن أملها في أن تنجح تونس أكثر في ترسيخ وتعزيز هذه الإنجازات واحترام الحقوق والحريات الأساسية والتعددية في المجتمع.

وشددت ميركل على أن محاربة الفساد ودعم سيادة القانون والإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والاجتماعية، تعد مهامًا تتطلب الصبر والمثابرة وكذلك الشفافية والحوار والتعاون.

وأعلنت استعداد الحكومة الألمانية لمواصلة دعم تونس الديمقراطية كشريك وثيق في طريقها، معربة عن تمنياتها لها بالقوة والثقة والنجاح في المهام التي تنتظرها.