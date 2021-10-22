شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص فى مسيرة بالقدس المُحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شابان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال قمع مسيرة تطالب باسترداد جثامين 3 شهداء فلسطينيين فى بلدة بدّو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرم قرب البلدة، عقب انطلاق المسيرة التى تطالب باسترداد جثامين الشهداء ارتقوا قبل نحو شهر، ومحتجزة حاليا لدى قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال قمعوا المسيرة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص الحى والمطاطي. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت يوم 26 سبتمبر الماضى كلا من أحمد زهران، ومحمود حميدان، وزكريا بدوان، من بلدة بدّو، ومنذ ذلك الحين تشهد البلدة والقرى المجاورة مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يخرج المواطنون تنديدا باستمرار احتجاز جثامين الشهداء الثلاثة.