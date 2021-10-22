شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: مداهمة حية لمروج مخدرات بالدمام.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته بعد الإطاحة به والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بث حساب سناب الداخلية على تطبيق سناب شات، مقطع فيديو يوثق مداهمة الجهات الأمنية لمروجي مخدرات بالدمام.

وأظهر الفيديو الجهات الأمنية وهي تراقب سيارة يشتبه وجود مروج المخدرات بداخلها، حيث توقف في أحد الأماكن بانتظار المستلم.

وأعلنت الجهات الأمنية القبض على شخص يروج مادة الميثامفيتامين المخدرة “الشبو”، بالمنطقة الشرقية وتحديداً في الدمام، كما ألقي القبض على الشخص الذي كان برفقته ليستلم منه المواد المخدرة.

وقد عثر بحوزتهما على كليو جرام من مادة الميثامفيتامين، وكذلك 200 قرص إمفيتامين مخدر، وقد تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.