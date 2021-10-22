قيس سعيد يصف ما يحدث في صفاقس بـ"الجريمة في حق الشعب"

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
ودعا الرئيس التونسي إلى الإسراع في إيجاد حل نهائي للأوضاع البيئية ولمشاكل انقطاع المياه والكهرباء، إلى جانب التصدّي للممارسات والمناورات التي يتعمد البعض القيام بها للتنكيل بالمواطنين والمساومة في حقوقهم وسيادتهم.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن أنه يسعى لإطلاق حوار وطني في غضون 30 يوما، أو ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، بهدف صياغة جملة من الإصلاحات من بينها تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات.
وأضاف سعيّد، أثناء اجتماع مجلس الوزراء في قصر قرطاج، أنه يعتزم إجراء حوار وطني شعبي مخالف لحوارات قرطاج التي تمت في عهدة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.