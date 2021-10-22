الجزائر تدعو إلى خطة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة، اليوم الجمعة، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلاله التباحث حول موضوع الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حسبما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وشدد لعمامرة على جهود بلاده كمنسق الاتحاد الأفريقي في هذا المجال، وذلك لتمكين دول القارة من الاستجابة الفعلية للتحديات التي تفرضها هذه الآفة العابرة للحدود.

وجرى هذا الاجتماع تحت رئاسة وزيرة خارجية جمهورية الموزمبيق، فرونكا ناتانييل مكامو، بمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ15 في المجلس والدول الأفريقية المتضررة من ظاهرة الإرهاب خاصة تلك التي تنتمي لمنطقة الساحل والصحراء، وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وخلال الاجتماع أعاد لعمامرة التذكير بمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخاصة بطرح رؤية جديدة عبر مجموعة من المقترحات، الرامية لتعزيز جهود الدول الأفريقية وآليات المنظمة القارية في مكافحة الإرهاب.

وأشاد البيان الختامي للاجتماع بالدور الأساسي والبناء الذي تضطلع به الجزائر، وذلك من منطلق مسؤوليتها الأفريقية، مرحبين بمبادرات الرئيس الجزائري التي تم تبنيها بالإجماع.