شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تتخذ إجراءات جديدة بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا فى روسيا، فيما أفصحت عن أسباب عدم منح الجرعة الثالثة من اللقاح فى الوقت الحالى.

وقال مدير عام الصحة العراقية رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن" إجراءات وزارة الصحة تضمنت التواصل مع الجهات العالمية، بعد إعلان روسيا عن وجود سلالة جديدة من كورونا والمواظبة على الإجراءات الوقائية، والتشديد على زيادة نسبة متلقي اللقاح الذى يعد هو الأفضل، لاسيما أنه ساهم بشكل كبير في التقليل من شدة الإصابة بكورونا بجميع تحوراتها".

وأضاف أن"جميع العلماء لايتنبؤون بنهاية قريبة لفيروس كورونا، وأن التحورات قد تستمر ،ولايمكن التكهن بمدى شراسة أو ضعف السلالات المتحورة"، مبيناً أنه "حتى الآن لا تتوفر معلومات كافية عن تلك السلالة".

واستبعد عبد الأمير، "منح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في الوقت الحالي، خاصة أن نسبة متلقي اللقاح حتى الآن لا تتجاوز الـ22 بالمئة من الفئة المستهدفة، ولا بد من رفع النسبة الى 60 بالمئة عندها يتم التفكير بمنح الجرعة الثالثة للفئات ذات الخطورة العالية".

وأشار إلى أن "المستشفيات المخصصة لعلاج كورونا تقدم خدمات صحية أخرى، وقلة أعداد الإصابات لا تعني إغلاق تلك المستشفيات بل هي مستمرة بتقديم الخدمات الصحية الاعتيادية للمواطنين"

وكانت روسيا قد اصدرت مرسوما ينص على فرض جملة من التقييدات الصارمة لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا التي تجتاح العاصمة الروسية.