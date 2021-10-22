شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعمم استخدام اللغة العربية فى كافة ميادين التدريس والتدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الجزائر قرارا بتعميم استخدام اللغة العربية فى كافة ميادين التدريس والتدريب المهنى، وفى مراكز وقطاعات وزارة الرياضة على مستوى الأراضى الجزائرية.

ووجه وزير التدريب والتعليم المهني الجزائرى ياسين مرابي - في بيان اليوم الجمعة، إدارات وزارته، بإلزام تعميم استخدام اللغة العربية، في ميدان التدريس بجميع مراكز التدريب المهني عبر البلاد، حيث إن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة، مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور الجزائري.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية، قرارًا مماثلًا بتعميم استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات الإدارية الداخلية على المستوى المحلي، ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل.