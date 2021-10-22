شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية ببيروت: لن نترك الشعب اللبنانى وحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الشعب اللبناني وحده، خاصة في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة، مضيفة:" بل لن نتردد في ملاقاته أينما كان"، جاءت تصريحات شيا خلال مشاركتها فى حفل افتتاح برنامج Pop-Up Spaces في مدينة صيدا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى.

أضافت شيا: "إن تجربة الـ Pop-Up American spaces خير برهان نقدمه لأصدقائنا اللبنانيين على دعمنا لهم، إنه على مدى سنة، سيقوم هذا البرنامج الذي تنفذه جمعية تطوير بلدنا على تمكين شباب ومهنيين شباب في جنوب لبنان والشمال والبقاع من خلال التدريب على التربية المدنية وريادة الأعمال الاجتماعية والأنشطة العملية".



واستطردت قائلة: "نعتبر هذا الحدث اليوم خطوة إضافية نتخذها على درب المسيرة الطويلة التي التزمنا بها لكم ولشراكتنا معا. وأشكر هنا الشباب الذين سيشاركون في البرامج التدريبية والنشاطات التي ستحصل في كنف الـPop-Up الذي نطلقه اليوم، ولا يسعني إلا أن أثني على اندفاع الشباب والتزامهم، وأترقب بشوق الى ما سيفعله هؤلاء بالمهارات التي سيطورونها بفضل هذا البرنامج".