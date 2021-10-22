شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات تصل لـ20 ألف ريال.. «الموارد البشرية» تضيف فقرات جديدة لجدول المخالفات والعقوبات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على إضافة فقرات إلى جدول المخالفات والعقوبات من القرار الوزاري رقم (178743) .
وقد تضمنت الفقرات المضافة لجدول المخالفات الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” ما يلي:
– تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودي من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية التشاركية، وعقوبتها 20٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
– عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين، وعقوبتها 10٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
– عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التي تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، وعقوبتها 50٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
– مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التي تحددها الوزارة، وعقوبتها 5٫000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
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