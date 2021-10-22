شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن نقل رخصة القيادة القديمة على الإقامة الحديثة؟.. «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المرور السعودي، أنه يمكن للمقيم ربط رخصته على الإقامة القديمة، بالإقامة الجديدة عبر خطوتين.

وتلقى حساب المرور على «تويتر» تساؤلا قال صاحبه: «جئت جاء حديثًا إلى المملكة على إقامة جديدة، وعندي رخصة قيادة على إقامة قديمة، فهل يمكن ربط الرخصة إلكترونيًا بالإقامة الجديدة أم يجب الذهاب الى إحدى مدارس القيادة؟».

ورد حساب المرور بقوله: «تفضّل بمراجعة قسم المرور، والتقدم بطلب استبدالها برقم الهوية الجديد».