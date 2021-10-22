السعودية تحبط تهريب أكثر من 5 مليون حبة كبتاغون بطريقة غير مسبوقة... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن منفذ الحديثة، أحبط تهريب الحبوب المخدرة بطريقة تهريب غير مسبوقة على مستوى المنافذ الجمركية.

وأضافت الهيئة أن الحبوب المخدرة تعادل أكثر من 5.2 مليون حبة، وتم ضبطها مطحونة، ومخبأة ضمن إرسالية وردت للمنفذ، وهي طريقة غير مسبوقة لتهريب الحبوب المخدرة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحبوب كانت في إرسالية عبارة عن أكياس "بودرة كربونات"، محمولة على إحدى الشاحنات.

وبإجراء عملية الكشف والمعاينة للشاحنة، تبين وجود كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون، تم إخفاؤها ضمن الإرسالية، حيث أخفيت الحبوب بعد طحنها ووضعها داخل الأكياس على أنها "بودرة كربونات".

وأوضحت الهيئة أن هذه الطريقة للتهريب، تُعد من الطرق غير المسبوقة، وتم كشفها وإحباطها، وبعدها جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، للقبض على مستقبل الكمية داخل السعودية، وتم ضبطه.

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