شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من صلاة الجمعة بالمسجد الحرام بعد إلغاء التباعد ورفع الطاقة الاستيعابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بثت قناة الإخبارية لقطات من أداء المصلين لصلاة الجمعة في المسجد الحرام، بعد إلغاء التباعد ورفع الطاقة الاستيعابية.

وظهر المصلون في مشهد روحاني، متراصين كالجسد الواحد دون تباعد، يناجون ربهم وألسنتهم تلهج بالشكر والدعاء أن يحفظ الإسلام والمسلمين، والقضاء على جائحة كورونا.

وأوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله في السر والعلن.

وبين الشيخ المعيقلي أن من الخبايا الصالحة: التأمل في اختلاف الليل والنهار ، والنظر في آياتها، والتفكر في خلق السموات والأرض، وتسبيح فاطرها، والنية الصادقة، من الخبايا الصالحة، فمن همَّ بحسنة فلم يعملها، كتبها الله عندَه حسنةً كاملة، ومَن سأل الله الشهادةَ بصدقٍ، بلّغه الله منازلَ الشهداء، وإن مات على فراشه”.