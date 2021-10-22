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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. سماء غائمة ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر.
كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير، ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.
حالة البحر
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
درجات الحرارة
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