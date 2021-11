شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة هواتف "أندرويد" و"آيفون" التي ستتوقف عن دعم "واتس آب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

سيتوقف تطبيق "واتس آب" قريبا عن العمل على أكثر من 50 طرازا للهواتف، ما يحجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو في النظام الأساسي.



وستتوقف خدمات "واتس آب" عن العمل في 53 طرازا من الهواتف خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتقوم المنصة - التي يستخدمها ما يقرب من ملياري شخص حول العالم - بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.

وتواجه الهواتف التي تكافح لمواكبة التغيير القادم المستحق في 1 نوفمبر، إغلاقا تاما لتطبيق "واتس آب".

وبهذا الصدد، أعدّ موقع "إكسبريس" قائمة بجميع النماذج المتأثرة.

ستتوقف الهواتف الذكية عن دعم "واتس آب" إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدا. وبالنسبة لمستخدمي هواتف "أندرويد"، سيتوقف "واتس آب" عن العمل على النماذج المزودة بنظام Android 4.0.4 أو الأقدم منها.

وستتوقف أجهزة "آيفون" عن تشغيل التطبيق إذا كان لديها إصدارات iOS 9 أو أقدم من البرنامج.

وبدون تحديث، ستتوقف نماذج "أندرويد" المحددة هذه عن دعم التطبيق بعد 1 نوفمبر:

Galaxy Trend Lite Galaxy Trend II Galaxy SII Galaxy S3 mini Galaxy Xcover 2 Galaxy Core Galaxy Ace 2 Lucid 2 Optimus F7 Optimus F5 Optimus L3 II Dual Optimus F5 Optimus L5 Best L5 II Optimus L5 Dual Best L3 II Optimus L7 Optimus L7 II Dual Best L7 II Optimus F6, Enact Optimus L4 II Dual Optimus F3 Best L4 II Best L2 II Optimus Nitro HD Optimus 4X HD Optimus F3Q ZTE V956 Grand X Quad V987 Grand Memo Xperia Miro Xperia Neo L Xperia Arc S Alcatel Ascend G740 Ascend Mate Ascend D Quad XL Ascend D1 Quad XL Ascend P1 S Ascend D2 Archos 53 Platinum HTC Desire 500 Caterpillar Cat B15 Wiko Cink Five Wiko Darknight Lenovo A820 UMi X2 Run F1 THL W8 وسيتعين على الأشخاص الذين يستخدمون ثلاثة نماذج محددة من "آيفون"، التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى "واتس آب". وتشمل:

• iPhone SE

• iPhone 6S

• iPhone 6S Plus

- كيفية تحديث هاتف "أندرويد" إلى أحدث نظام تشغيل

يمكن للأشخاص الذين يمتلكون هاتف "أندرويد" ويريدون الاستمرار في استخدام "واتس آب" بعد 1 نوفمبر، تحديثه باتباع عدة خطوات.

أولا، سيحتاجون إلى توصيل أجهزتهم بإشارة wifi موثوقة.

وبعد ذلك، افتح علامة تبويب الإعدادات وحدد "حول الهاتف"، والتي يجب أن تحتوي على خيار "التحقق من وجود تحديثات" عند توفر نظام تشغيل جديد.

وكل ما عليهم فعله هو النقر على خيار "التثبيت الآن" أو "التثبيت بين عشية وضحاها".

- كيفية تحديث "آيفون" إلى أحدث نظام تشغيل

يعد تحديث جهاز "آيفون" أمرا بسيطا تماما، ولكن الأشخاص يحتاجون إلى إبقاء هواتفهم متصلة بالطاقة.

ويحتاج المستخدمون إلى فتح علامة التبويب "الإعدادات"، ثم النقر فوق "عام" و"تحديث البرنامج".

وقد يكون لديهم أكثر من خيار متاح، يمكنهم من خلاله الاختيار أو التثبيت معا.

وتأتي أجهزة "آيفون" أيضا مع خيار للسماح بالتحديثات التلقائية. ويمكن العثور على هذا الخيار من خلال إعادة فتح علامة التبويب "تحديث البرنامج" في الإعدادات.

ويمكنهم تشغيل التحديثات التلقائية من خلال النقر على الخيار الموجود هناك وتحديد مفاتيح التبديل "تنزيل تحديثات iOS" و"تثبيت تحديثات iOS".

وسيؤدي النقر فوقها إلى السماح بالتحديثات التلقائية، ولكن قد تتطلب بعض التغييرات التثبيت اليدوي.