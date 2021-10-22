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رئيس وفد دمشق يحدد موعد الجولة الجديدة لاجتماع المجموعة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكزبري في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن نناقش الآن موعد اجتماع جديد، سيكون في نوفمبر، أو على الأرجح أواخر نوفمبر - أوائل ديسمبر".

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

وجرت قبل ذلك، 5 جولات للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، التي تضم 45 ممثلا ينقسمون إلى ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تتكون من 15 ممثلا، في جنيف، لكن من دون إحراز أي تقدم كبير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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