جعجع: مطلوب من القضاء اللبناني أن يتعامل مع الجميع على أساس أنهم تحت القانون

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نشره جعجع عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون، ولكن لتستقيم العدالة على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون".

وأكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" أن "الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون"، متأسفا على أن "القضاء العسكري يجاريه حتى الآن بهذا الاعتقاد"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل، غرّد جعجع أيضا عن الانتخابات اللبنانية، قائلا: "نعم هناك من يريد "تطيير" الانتخابات، وحزب الله وحلفائه يخافون من نتائجها".

وتساءل جعجع، قائلا: "السؤال اليوم هل الظرف الحالي سيسمح لأي فريق بتطيير الانتخابات؟ اعتقد ان الامر صعب جداً، وبرأيي نتائج الانتخابات مهمة جداً".

وكان جعجع وحزبه قد تبادلوا الاتهامات مع "حزب الله" اللبناني حول أحداث العنف الأخيرة في بيروت، والتي رافقت التظاهرة التي خرجت من أجل التنديد بقاضي التحقيق طارق البيطار.

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