شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام دون تطبيق التباعد الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بدون تطبيق التباعد الاجتماعي الذي يتم تطبيقه في الحرم المكي منذ جائحة كورونا، وعاود المصلين المحاذاة فيما بينهم في الصلاة، وذلك بعد عام ونصف العام من تطبيق التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضها وباء كورونا في العالم.



المسجد الحرام



مشهد المصلين امام الحرم

ونشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، أول صور من تجمعات المصلين واصطفافهم في أول صلاة جمعة بالمسجد الحرام بعد الغاء التباعد، وظهر جموع المصلين في المسجد الحرام وهم يؤدون صلاة الجمعة وسط استمرار منظومة متكاملة من الخدمات.



صورة علوية للحرم المكى



جانب من اصطفاف المصلين



جانب من اجواء الصلاة

وأم المصلين في المسجد الحرام خلال أول صلاة في الحرم بدون التباعد الاجتماعي، فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، امام وخطيب المسجد الحرام.



صلاة الجمعة فى الحرم



مساواة الصفوف فى الحرم



اصطفاف المصلين للصلاة

وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت فى وقت سابق، أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19)، حيث يتم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.وفق واس.



جانب من اصطفاف المصلين



المصلين يطوفون حول الكعبة

وأيضا السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.