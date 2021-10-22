شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة لبنان: مصرون على العمل الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، بعدد من سفراء الدول الأجنبية بلبنان، حيث تم تناول مختلف جوانب العلاقات المشتركة بين لبنان والبلدان الأخرى الدول، من بينهم سفير بنجلادش جهنغير المستهيدور وسفير أوكرانيا ايهوراوستاش، سفير إسبانيا جوزيه ماريا فيري ديلا بينا.

كما التقى ميقاتى مع سفير اليمن عبد الله عبد الكريم الدعيس، وتناولا الأوضاع التي يمر بها اليمن وما تشهده من حرب ومساعي وجهود الحكومة الشرعية للوصول إلى السلام.

ومن جانبه أكد سفير البرازيل هرمان تيليس خلال لقائه مع ميقاتى، أن هناك جالية لبنانية كبيرة في البرازيل، واهتمام الكبير من قبل كل الفاعليات السياسية فيها لتحسين العلاقات، وهي تكملة لمسار تاريخي بين البلدين. ان تعزيز العلاقات يتم من خلال المساعدات الانسانية والتعاون التقني والحوار السياسي والتجارة وغيرها.

ومن جهة أخرى، استقبل ميقاتى النائب فريد البستاني، الذي قال:" لقد وضعت ميقاتي في أجواء عمل لجنة الاقتصاد النيابية واطلعته على عملنا في ما يخص البطاقة التمويلية، ونحن نتابع تطور الاكتتاب، وستبصر البطاقة النور في وقت قريب".

وأكد ميقاتى على حرص الحكومة على الاستمرار فى العمل الجاد، والأولوية هي للمواضيع الإصلاحية والمالية مع المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. والكهرباء فى مقدمة ملفات الحكومة هي هم الرئيس ميقاتي الأول، ولدى الحكومة أيضا مشروع لإعادة أموال المودعين وهو يأمل خيرا .