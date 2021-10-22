شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أمريكية: عقد مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" فى العاصمة طرابلس يعد أمرا مهما للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، أن عقد مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في العاصمة طرابلس يعد أمرا مهما للغاية.

وقالت لامبرت ـ في تصريح خاص أوردته قناة الحرة الأمريكية الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "انعقاد مثل هذا المؤتمر خلال السنوات الماضية في طرابلس لم يكن ممكنا بسبب الأوضاع التي كانت تشهدها البلاد، ولكن انعقاده في الوقت الحالي في العاصمة يعد أمرا مهما للغاية بالنسبة لليبيين".

وشددت المسئولة الأمريكية على أن الولايات المتحدة مستمرة في دعم الحكومة الوطنية الليبية في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل وإخراج القوات الاجنبية والمرتزقة من البلاد.

وكان البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا قد أكد الالتزام الدائم والثابت للحكومة الليبية بسيادة البلاد وسلامتها الاقليمية ورفضها القاطع للتدخلات الخارجية، وإدانته لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى، مشددا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد بشكل نزيه وشفاف وجامع في 24 ديسمبر المقبل.

