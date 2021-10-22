شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار طابع بريدى مشترك بين تونس والجزائر الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر البريد التونسي، الأحد المقبل 24 أكتوبر، طابعا بريديا موحدا مع البريد الجزائري، حول "وادي مجردة"، باعتباره موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين، وتأكيدا على ما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط أخوة ووفاق وعلاقات تاريخية وحضارية عريقة. وفق إذاعة شمس التونسية.



يأتي إصدار هذا الطابع المتشرك تنفيذا لتوصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد المنعقدة في الجزائر بتاريخ 26 يناير 2019

ويعرض هذا الطـابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم الأحد بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الإنترنت .