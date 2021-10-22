إحصاءات رسمية في الجزائر: 27 ولاية لم تسجل إصابات بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - فحسب بيان لوزارة الصحة الجزائرية نشره موقع النهار، فإن 27 ولاية لم تسجل فيها أي حالة جديدة بفيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤشرات الوباء، أمس الخميس، كاشفة وجود 70 حالة جديدة، و59 حالة تماثلت للشفاء، و16 مريضا فقط هم عدد الموجودين داخل العناية المركزة، إضافة إلى 3 حالة وفيات.

وقالت الوزارة إن "20 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، وولاية واحدة أزيد من 10 حالات".

وطالبت الوزارة في بيانها المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد الحجر الصحي.

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