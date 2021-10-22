إعلام: هذا ما تقوم به الحكومة الكويتية ضد المتخلفين عن الجرعة الثالثة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لتصريحات نقلتها جريدة القبس الكويتية عن مصادرها، فإن الحكومة ستعيد التطبيقات المخصصة لشهادة التطعيم إلى اللون البرتقالي لمن يتخلفون عن التطعيم بالجرعة التنشيطية الثالثة.

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ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء موقوف على إبلاغ هؤلاء بموعد تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح.

وفيما أكدت المصادر أن تلقي الجرعة التنشيطية غير إجباري، إلا أنها أوضحت حرص الحكومة على أن يتلقاها الجميع لمواجهة أي طارئ يخص الوباء.

وقالت المصادر إن عدد متلقي الجرعة الثالثة إلى الآن قد ارتفع إلى أكثر من 100 ألف شخص، مؤكدا أن نسبة الطلبة الذين تم تطعيمهم بلغ 85%.

وحذرت المصادر مما قالت إنه "ضعف في المناعة سيظهر شيئا فشيئا على متلقي اللقاح بعد شهرين" وهو "ما يجعل الحاجة للجرعة الثالثة أمراً ضرورياً"، حسب تعبيرها.

يشار إلى أن الكويت تدخل، اليوم الجمعة، المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية، حسب ما خططت له السلطات هناك.

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