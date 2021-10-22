شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمة الوقود.. مدرس لبنانى يمتطى حصانا للذهاب إلى المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ أستاذ فيزياء لبنانى يدعى "رائد" مع قرب عودة الدراسة، لامتطاء فرسه ليذهب به إلى المدرسة بدلا من استخدام السيارة بسبب أزمة الوقود التي يعانى منها لبنان، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عدة صور للمعلم الذي وصل إلى مدرسته الثانوية على ظهر حصان .

"رائد" من بلدة خربة داوود العكارية شمال لبنان، وقال في حديث لموقع العين الإخبارية إن المدرسة تبعد عن منزله 25 كيلومتراً فهي على الحدود اللبنانية السورية، أي أن كلفة الوصول إليها في سيارته كبيرة جداً مع وصول سعر صفيحة البنزين إلى ما يفوق الـ300 ألف ليرة، من هنا قرر امتطاء الفرس والانطلاق إلى عمله وقد استغرقت الرحلة ساعتين للوصول وفي طريق العودة استغرقت ساعتين ونصف الساعة.

وقال المدرس: "لجأت إلى فرسي للتنقل في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، فشراء البنزين بسعره المرتفع يعتبر كارثة، من هنا أتنقل بها لقضاء جميع مشاويري".