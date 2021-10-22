جعجع يرفض اتهامات حزب الله ويعتبر أن المواجهة معه "سياسية وليست عسكرية"

القاهرة - سامية سيد - نفى سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية امتلاك جماعته أي مقاتلين، ورفض اتهامات حزب الله بأنه شكل قوة مسلحة مع استمرار معاناة لبنان من تداعيات أعمال العنف الدامية التي وقعت في بيروت الأسبوع الماضي.

ويعاني لبنان بالفعل من انهيار اقتصادي مدمر، وزاد التوتر منذ مقتل سبعة شيعة بالرصاص في بيروت الأسبوع الماضي، خلال أسوأ أعمال عنف في شوارع العاصمة منذ أكثر من عشر سنوات.

واتهمت جماعة حزب الله الشيعية، حزب القوات اللبنانية بارتكاب أعمال العنف، فيما نفى جعجع مرة أخرى أي دور لجماعته في ذلك.

وقال جعجع "ما عندنا مقاتلين". وأضاف أن المواجهة مع حزب الله سياسية وليست عسكرية"

ونفى جعجع أيضا الاتهامات التي وجهها زعيم حزب الله حسن نصر الله يوم الاثنين بأن القوات اللبنانية تريد حربا أهلية.

وبدأ إطلاق النار عندما تجمع أنصار حزب الله وحليفته الشيعية حركة أمل، من أجل مظاهرة تمت الدعوة إليها ضد كبير المحققين في تحقيق الانفجار الدامي في مرفأ بيروت.