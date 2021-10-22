بريطانيا: قطر أحد حلفائنا الاستراتيجيين

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت ليز تراس حوارا مع وكالة الأنباء القطرية، أمس الخميس، شددت من خلاله على قوة العلاقات القائمة بين دولة قطر وبريطانيا، موضحة أن العلاقات الثنائية بدأت قبل 50 عاما مضت، لكن بلادها ترغب في نقل تلك العلاقة إلى مستويات أكثر فأكثر.

ووصفت الوزيرة البريطانية المباحثات التي أجرتها في العاصمة القطرية، الدوحة، أمس الخميس، بالجيدة والمثمرة، مناشدة بتطوير العلاقات مع قطر وتقويتها أكثر من خلال الحوار الاستراتيجي، مؤكدة أن بريطانيا تتفاوض مع قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في مجالات الدفاع والأمن.

ويشار إلى أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قد أجرى، مساء أمس الخميس، اجتماعا ثنائيا مع وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية ليز تروس، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، كما تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في أفغانستان.

ولفتت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إلى الدور الذي قامت به قطر في عمليات إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان، مشيرة إلى أن الدوحة قامت بدور مهم في هذا الشأن، إضافة إلى دورها في دعم عملية السلام في البلاد.