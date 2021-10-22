شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. مستقر بالسعودية وغائم جزئيا بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلاً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقد وتصل من 22 إلى 27 عقدة احياناً ثم تقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة هذه الليلة.

كما حذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 70% والصغرى 20%.

أعلى مد في الساعة 6:30 مساء وفي 6:15 صباحاً وأدنى جزر في الساعة 12:30 مساء وفي الساعة 12:44 صباحاً.

شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:41 صباحاً والغروب عن الساعة 5:03 مساء.

بزوغ القمر في الساعة 6:15 صباحاً والأفول في الساعة 7:01 مساء.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.