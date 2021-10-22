شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ندعم كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعم بلاده لكافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيدا بالخطوات المهمة التي اتخذتها السلطة الليبية من أجل تلبية تطلعات وآمال الشعب الليبي نحو بلوغ دولة موحدة ذات سيادة تنعم بالأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد الوزير - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - على أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، والمليشيات المتطرفة حتى لا تكون ليبيا ملاذاً آمناً لهذه الجماعات، تهدد من خلالها استقرار هذا البلد ومحيطه الإقليمى والدولى.