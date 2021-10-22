شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن تباهى بعرض كائنات فطرية مصيدة بالقصيم.. هذه العقوبة بانتظاره والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.