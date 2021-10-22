تقرير: تزايد عمليات قراصنة الـBig Game ضد أثرياء ألمانيا وشركاتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حذر تقرير حالة أمن تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا 2021، والذي نشره المكتب الفيدرالي لأمن المعلومات BSI، اليوم الخميس، من أن التهديد الذي شكله مجرمو وقراصنة الإنترنت على المجتمع الرقمي، خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ”آخذ في الازدياد“.



ونقلت صحيفة ”دي تسايت“ الألمانية عن التقرير أنه ”يجب على كل شركة وكل مؤسسة وفي النهاية كل شخص أن يفترض أنه عاجلا أم آجلا سيكون هدفًا لهجوم رقمي، فيما أن الضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك الهجوم سيظل كبيرًا“، وخاصة في ظل تركيز القراصنة على إغراق ألمانيا بمعارك هجومية من فئة Big Game لابتزاز شركات وأفراد في الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العليا.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن خبراء أمن تكنولوجيا المعلومات طالما حذروا من تلك النتيجة الكارثية على مدار السنوات الفائتة، ”لكن في الأشهر القليلة الماضية، وصل التهديد مرة أخرى إلى مستوى جديد“.