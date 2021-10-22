باحثون يتوصلون لعلاج واعد يمكنه القضاء على الشيخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

توصل باحثون من جامعة كاتالونيا المفتوحة وجامعة ليستر بالمملكة المتحدة، إلى طريقة جديدة للتخلص من الخلايا الشائخة، التي تسبب أمراضًا مرتبطة بالشيخوخة مثل مرض السكري من النوع ”2“، وبعض أنواع السرطان أو مرض الزهايمر.

وصمم الباحثون أجساما مضادة تعمل كـ“قنبلة ذكية“ قادرة على التعرف على بروتينات معينة على سطح هذه الخلايا الشائخة، والتشبث بها وتطبيق دواء يقضي عليها، دون التأثير على بقية الخلايا، مما يقلل من الآثار المحتملة لتلك الخلايا الشائخة، بحسب ما ذكرت صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية.

وتفتح نتائج هذا العمل، الباب أمام تطوير علاجات فعالة لتأخير تطور الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، كما يمكن أن تؤدي أيضا إلى إبطاء عملية الشيخوخة نفسها، بهدف تحسين نوعية حياة الناس في هذه المرحلة.