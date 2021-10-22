مصر تسمح للفنادق باستقبال النزلاء بكامل طاقتها الاستيعابية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت بوابة "أخبار اليوم"، صورة للقرار الذي أصدرته وزارة السياحة المصرية وعممته على كافة المنشآت الفندقية والسياحية.

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ووفقا لقرار وزارة السياحة، فقد تم السماح للفنادق باستقبال النزلاء ومرتاديها بكامل الطاقة الاستيعابية، بشرط التشديد على التطبيق الصارم لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

يذكر أن جائحة كورونا كانت قد أدت إلى توقف حركة السياحة في أغلب بلدان العالم بشكل كامل، ومن بينها مصر، لعدة أشهر في عام 2020 ثم استئنافها بشكل جزئي وبإجراءات احترازية مشددة لتجنب انتشار الفيروس.

وفي مصر انخفض عدد السائحين الذين زاروا البلاد في عام 2020 إلى 3.39 مليون سائح مقابل 13.1 مليون سائح زاروها في عام 2019، بحسب بيانات رسمية.

ومع العودة الحياة الطبيعية تدريجيا، قررت مصر فتح المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والسياحية أمام الزوار من داخل وخارج البلاد بنسب إشغال لا تتخطى 50 بالمئة.

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