شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة الفطرية: جنوح «حوت نافق» إلى شاطئ بـ«رأس تنورة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس، عن تلقيه بلاغا عن جنوح حوت نافق قبل شاطئ رأس تنورة.

وأوضح المركز، في بيان له عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، “أن مركز الجبيل للأحياء البحرية التابع للمركز باشر بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة.

وتابع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن خبراء المركز تعاملوا مع الحالة لبحث أسباب النفوق وأخذ البيانات اللازمة، ثم العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.