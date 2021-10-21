شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تطورات النووي الإيراني مع منسق الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.