ضبط 3 مواطنين ومخالفَين سرقوا 6 مركبات لتفكيكها وبيع أجزائها (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، القبض على (3) مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها. وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، (3) مواطنين ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكها. وتابع متحدث شرطة منطقة الرياض أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.

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