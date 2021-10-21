شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد مهام رجال الضبط الجنائي بشأن «البلاغات والشكاوى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم.

وقالت النيابة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، أنه يجب على رجال الضبط الجنائي ومرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه من ضمن مهام رجال الضبط الجنائي أيضا تسجيل ملخص هذه المعلومات وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا.