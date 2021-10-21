شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني عن حريق مستودع بالرياض: عرضي ولا توجد خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أصدرت وزارة الحرس الوطني بيانا حول وقوع حادث حريق عرضي.

وجاء في البيان أنه نشب صباح اليوم الخميس 15 بيع الأول 1443، حريق محدود، بسبب التماس كهربائي في مستودع لقطع الغيار ومواد قابلة للاشتعال تابعة للحرس الوطني في خشم العان بالرياض.

وبحسب البيان فقد باشرت قوات الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية ولله الحمد.