شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: هناك أطراف تحرض شركات أجنبية متخصصة فى الدعاية للإساءة لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس تونس قيس سعيد، خلال أعمال اجتماع مجلس الوزراء التونسى اليوم، إن البعض يلُوذ بالخارج ليجد مكانا فقدهُ للأبد في الداخل، وأضاف أن هناك أطرافا تؤلب بعض الشركات الأجنبية المتخصصة في الدعاية للإساءة إلى تونس والتونسيين. وفق إذاعة شمس التونسية.

أضاف سعيد: "يلوذون بالخارج ثم يرردن النشيد الوطني ويقولون فلا عاش في تونس من خانها ربما يقصدون أنفسهم لكن لا يشعرون".

وعلى صعيد متصل، دعا قيس سعيد، وزير الداخلية توفيق شرف الدين للتسريع في إجراء حركة الولاة والمعتمدين، قائلا: "لا بُد من حركة سريعة للوُلاة والمُعتمدين حتى نضع حد للتجاوزات التي تقع .. كل التجاوزات تصلني بالتفصيل".

وكان قيس سعيد، قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بقصر قرطاج، توفر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس. وفق بيان لرئاسة تونس.