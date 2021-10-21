شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تؤكد ضرورة توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، اليوم الخميس، عن إقامة لقاء توجيهي بأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين، والذي ألقاه الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وتحدث معاليه عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها من يجيب على أسئلة قاصدي المسجد الحرام.

وشدد الشيخ السليمان على أهمية توحيد الفتوى وعدم تشتيت المستفتين بكثرة الأقوال واختلافها والاعتماد على الفتوى الصادرة من هيئة كبار العلماء وفتاوى اللجنة الدائمة، مع مراعاة أحوال السائلين والرفق بهم، وقد حضر هذا اللقاء فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح وفضيلة الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي وأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين في المسجد الحرام وعدداً من مديري الإدارات المرتبطة بالوكالة.

واختتم الشيخ السليمان، اللقاء رافعاً شكره للرئاسة العامة لشؤون المسجدالحرام والمسجدالنبوي على العناية في اختيار أصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين والاهتمام الكبير بالفتوى والمفتين؛ لأهمية الفتوى وخطر القول على الله بغير علم، كما أبدى موافقته على تكرار مثل هذه اللقاءات التوجيهية التي تهتم بأصحاب الفضيلة المشاركين في إجابة السائلين.