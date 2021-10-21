بالفيديو.. سرعة وتهور على الطريق وتعريض حياة الآخرين للخطر

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول، تهور وسرعة جنونية على الطريق وتجاوز للمسارات من قبل قائدي مركبتين على أحد الطرق السريعة في المملكة.
وظهر خلال المقطع، الذي نشره حساب “داش كام السعودية” عبر “تويتر”، مركبتين تسيران بسرعة جنونية، معرضين حياة قائدي المركبات وسالكي الطريق للخطر، كما تجاوزا قوانين المرور بتجاوز السرعة وأيضا تجاوز المسارات المحددة على الطريق.
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