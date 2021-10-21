شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لا استقرار في ليبيا إلا بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بين الليبيين أنفسهم، مشددًا على أن ليبيا لن تشهد استقرارًا أو أمنًا إلا بخروج كامل القوات الأجنبية والمرتزقة منها.

وأضاف “ابن فرحان”، في حديث لقناة العربية،على هامش”مؤتمر دعم استقرار ليبيا”، أن رؤية المملكة كانت دوماً تؤكد على قدرة الليبيين على حل مشاكلهم، مشيرًا إلى أن هناك إجماع عربي ودولي على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا”.

وأوضح أن جهود الدول الشقيقة والصديقة أسهمت في وقف الحرب في ليبيا، مضيفاً: “ندعم المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات في موعدها.. وعلى جميع الليبيين احترام نتائج الانتخابات المرتقبة”.

وانطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر “دعم استقرار ليبيا” في طرابلس، بمشاركة أممية وإقليمية ودولية، حيث أكد مسؤولون ليبيون على الأهمية والدلالة التي يحملها انعقاد المؤتمر في طرابلس.