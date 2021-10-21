عاجل.. انقطاع الكهرباء عن كابول جراء انفجار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شبكة الكهرباء في أفغانستان عن انقطاع التيار عن العاصمة كابول، مساء الخميس، جراء انفجار.



وقالت الشركة "برشنا" في رسالة لزبائنها "دمّر انفجار عامود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابول، ما أدّى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت، وبالتالي انقطع التيار عن كابول وبعض المناطق".

والأربعاء، هز انفجار ضخم محيط ساحة دهمزانج وسط العاصمة الأفغانية كابول، وجاء بعدما دعت أمريكا وبريطانيا رعاياها لتجنّب الفنادق بالعاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية: "على المواطنين الأمريكيين الموجودين في فندق سيرينا أو بالقرب منه المغادرة فورا"، مشيرة إلى "تهديدات أمنية" في المنطقة.

أما الخارجية البريطانية، فحدّثت إرشاداتها بشأن عدم السفر إلى أفغانستان بالإشارة إلى أنه "في ضوء المخاطر المتزايدة ننصحكم بعدم البقاء في فنادق، خصوصا في كابول (مثل فندق سيرينا)".

ومنذ سيطرة طالبان على البلاد، غادر العديد من الأجانب أفغانستان، لكن بقي بعض الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة في العاصمة.

واستهدف فندق "سيرينا" المعروف، وهو فندق فخم يتردد إليه رجال الأعمال والزوار الأجانب، مرّتين في الماضي من قبل طالبان.

وعام 2014، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية، نجح أربعة مسلّحين أخفوا مسدّسات في جواربهم في خرق الحواجز الأمنية المتعددة فقتلوا تسعة أشخاص بمن فيهم صحفي في فرانس برس وأفراد من عائلته، وفي 2008، أسفر تفجير انتحاري عن مقتل ستة أشخاص.