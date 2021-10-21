الجناح السويدي يستضيف كريستر فوغليسانغ مستشار حلول الفضاء لدى شركة "ساب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستضيف الجناح السويدي كريستر فوغليسانغ مستشار حلول الفضاء لدى شركة "ساب" ضمن فعاليات أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي.



ويعتبر فوغليسانغ أول رائد فضاء سويدي من وكالة الفضاء الأوروبية ضمن مهمتين للمكوك الفضائي وخمس عمليات سير في الفضاء.

ويستكشف قطاع الفضاء في دولة الإمارات بشكل متسارع أحدث الحلول التكنولوجية، ويعمل على إشراك القطاع الخاص في طموحه للنمو فيما تدعم "ساب" اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع واﻷﻣﻦ في الإمارات هذا الطموح عبر مشاركتها مع كريستر فوغليسانغ في أسبوع الفضاء في الجناح السويدي في إكسبو 2020 دبي.

وضمن حلولها الخاصة بالفضاء تعمل "ساب" على تطوير تقنية متقدمة تساعد المستخدمين على فهم كوكب الأرض بشكل أفضل.

ومع خبرتها الواسعة في تطوير وتنفيذ أنظمة القيادة والتحكم المعقدة وسعت "ساب" محفظة خدماتها من خلال حل يجمع العديد من منتجات الشركة الحالية ومعلومات الاستشعار ببيانات الأقمار الصناعية.

وبالتعاون مع الشركاء ستعمل "ساب" أيضاً على تطوير الاتصالات الفضائية للقطاع البحري عبر نظام التتبع التلقائي الجديد نظام تبادل البيانات بالموجات المترية VDES أو نظام تبادل البيانات عبر الفيديو، كما تعمل أيضاً على تطوير رادار أرضي للمراقبة الفضائية.

وقال كريستر فوغليسانغ: "تعد حلول دمج البيانات الضخمة وحلول الاتصالات الفضائية للقطاع البحري من ساب أمثلة على كيفية تطوير الشركة لأحدث تقنيات الفضاء والارتقاء في حلولها إلى المستوى التالي ومساعدتنا على فهم كوكب الأرض بشكل أدق".

وأضاف: "إنه الوقت المثالي لدولة الإمارات لترسيخ دورها العالمي في قطاع الفضاء الذي يوفر فرصًا ممتازة لتمكين الشركات من المساهمة في مستقبل مستدام".