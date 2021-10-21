شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على هدية الإمارات للعالم في ختام جيتكس 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت الإمارات في ختام فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2021، اليوم الخميس، سر نجاح الحكومة الرقمية الاتحادية في التحول الرقمي.



واختتمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021، بتكريم شركائها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية.

وجاء ذلك في اليوم الختامي لأسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمشاركة عالمية واسعة.

وخلال أيام أسبوع جيتكس للتقنية 2021 استعرضت الهيئة أهم مشاريعها ومبادراتها الوطنية في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الشاملة وخدمات التكنولوجيا المميزة.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "إننا في الحكومة الرقمية الاتحادية نؤمن بالشراكة التي تضم الحكومة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وهذا أحد أسرار نجاحنا في تحقيق هذه القفزة حيث أننا اليوم في المركز الأول عربياً والثامن عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية، وفي المركز الأول عربياً والسابع عالمياً في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، كما نتمتع بالريادة الإقليمية في المشاركة الرقمية أيضاً".

وأضاف "نشعر بالفخر لما حققته الإمارات من إنجازات وقفزات كبيرة في مجال تبني أحدث التقنيات والاستراتيجيات والمبادرات وتسخيرها في خدمة جميع أفراد المجتمع، وقد أكدت هذه الفعالية حالة التعافي السريع الذي تشهده البلاد، حيث عادت الإمارات كما عهدناها قبل الجائحة، مقصداً للمبدعين والمبتكرين والطامحين في المشاركة في رسم مستقبل البشرية".

ومثلت المشاريع التي عرضتها الهيئة خلال جيتكس 2021 جملة جديدة من مساهماتها في تعزيز أسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات، ودعماً لعملية الانتقال إلى المستقبل القائم على التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية، وتطوير آلية التعامل مع تقنيات العصر لخدمة الإنسان، من خلال تقديم حلول تقنية عصرية ترتبط بمتطلبات حياة الإنسان اليومية.

وشهدت دورة هذا العام إطلاق الهيئة للهوية الجديدة للحكومة الرقمية، هذا الإطلاق الذي يعلن بدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي أساسها التعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية، وقوامها الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والبيانات الضخمة وتقنيات الجيل الخامس.

وتعكس الهوية الجديدة الدور المحوري للحكومة الرقمية ضمن توجهات الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة، والتي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي في الإمارات وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ومجتمع واقتصاد المعرفة الذي يحقق التنمية المستدامة والسعادة للجميع.

كما استعرضت الهيئة أبرز المستجدات والأرقام والإحصائيات الخاصة بالهوية الرقمية والتوقيع الرقمي والمحفظة الرقمية، ومبادرات أخرى مبتكرة، حيث أفادت بأن إجمالي عدد الأفراد، المسجلين في مشروع الهوية الرقمية بلغ 2.2 مليون شخص حتى الآن، لافتة إلى أن عدد الجهات الحكومية المشاركة في الهوية يبلغ 150 جهة، فيما وصل عدد الخدمات التابعة لجهات حكومية وخاصة تتيح استخدام الهوية، إلى 7000 خدمة.

وأعلنت الهيئة عن إطلاق منصة التحقق الرقمي التي تتيح التحقق الفوري من "مستندك الرقمي الموثوق به"، وتتحقق المنصة الجديدة من صحة الوثيقة وسلامتها وصلاحيتها من المصدر الرسمي.

وتعرف زوار منصة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على السوق الافتراضي للخدمات، وهي منصة حكومية تمكن القطاع الخاص في دولة الإمارات من تقديم خدمات سلسة للمواطنين والمقيمين في الدولة من خلال الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات لحكومة دولة الإمارات، وتمكّن المنصة القطاع الخاص من التطور على أساس واجهات برمجة التطبيقات المختلفة التي يمكن استخدامها للوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية.

ومن خلال عرض تفاعلي فريد بعنوان "تدرا وياك" عرفت الهيئة جمهور المتعاملين بالجاهزية العالية لقطاع الاتصالات في الإمارات في حال حدوث أي خلل في الكابلات العالمية يمكن أن ينتج عنه انقطاع لخدمة الإنترنت أو الاتصالات، حيث تعرف زوار المنصة على الدور الكبير الذي يؤديه قطاع الاتصالات في أوقات الأزمات، حيث قدم المشروع أربع سيناريوهات مختلفة تبين دور قطاع الاتصالات في إنقاذ الأرواح، وشبكات الاتصالات المتنقلة، واستمرار خدمات الاتصالات في حال فقدان الطاقة الكهربائية، وقطاع الاتصالات العالمي.

كما استعرضت الهيئة الرحلة الكاملة لأكاديمية الهيئة الرقمية الافتراضية التي تغطي رحلة المتدرب من الطفولة إلى سن الرشد، وتشمل مبادرات مثل المخيم الصيفي وبعثة وقيادات المستقبل الرقمي والتي تهدف جميعها إلى تطوير مهارات جيل المستقبل ودعمها بالمهارات الأساسية الرقمية المهمة.

وسلطت الهيئة الضوء على خدمات التمويل التي يقدمها صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للشركات والمؤسسات والأفراد لتمكينهم من تطوير رأس المال الابتكاري والمعرفي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات من خلال أبحاثهم التطبيقية والأساسية والتعليم وريادة الأعمال.

اختتمت دبي الرقمية مشاركتها المميزة هذا العام في معرض "جيتكس جلوبال 2021" في نسخته الواحدة والأربعين.

وشاركت على المنصة الموحدة لدبي الرقمية 31 جهة حكومية وخاصة قدمت مجموعة واسعة من الحلول والمشاريع والمبادرات الرقمية. كما شهدت المنصة تنظيم 17 عرضا تقديميا لعدة جهات حكومية وخاصة ووقعت دبي الرقمية خلال الأسبوع 6 مذكرات تفاهم من عدد من الجهات.

وقال حمد المنصوري مدير عام هيئة دبي الرقمية.. " كانت مشاركتنا في هذه الدورة من جيتكس جلوبال 2021 بمثابة محطة مهمة لعرض ملامح الحياة الرقمية والمشروعات التي نعمل عليها في سبيل صنع المستقبل الرقمي لدبي ونجحنا من خلال هذه المشاركة في تسليط الضوء على مسيرة رقمنة الحياة بكافة أبعادها في مدينة دبي وعرضنا العديد من المبادرات التي أسهمت في ترسيخ المكانة العالمية لدبي بوصفها مدينة السعادة والاستدامة والتحول الرقمي والمستقبل".

وتابع "لقد كانت دورة هذا العام أيضاً تجسيداً مهماً للريادة في التعافي والعودة للحياة الطبيعية حيث مثّل جيتكس جنباً إلى جنب مع فعاليات كبرى في مقدمتها إكسبو دبي 2020 حداً فاصلاً بين مرحلة ما قبل الجائحة وما بعدها".