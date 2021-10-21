شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يتلقى دعوة من ماكرون للمشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة فى مؤتمر باريس حول ليبيا، المقرر عقده في 12 نوفمبر المقبل، وذلك خلال لقائه اليوم الخميس مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى السودان رجاء ربيع.

وأشاد البرهان - خلال اللقاء - بجهود فرنسا في دعم التحول الديمقراطي بالسودان، خاصة تنظيمها وعقدها لمؤتمر باريس الدولي لدعم التحول الديمقراطي في السودان، مؤكدا أن السودان سيظل يحفظ لفرنسا هذا الجميل.

من جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية رجاء ربيع، فى تصريح صحفى عقب اللقاء، ضرورة استمرار التعاون المشترك بين السودان وفرنسا وتطويره، مشيرة إلى مؤتمر التعاون الاستراتيجي بين السودان وفرنسا الذي عُقد في باريس الشهر الجاري.

وأكدت دعم بلادها لعملية السلام والاستقرار في السودان لتجاوز هذه المرحلة الحساسة وإنجاح الفترة الإنتقالية.