شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط أمام مؤتمر "استقرار ليبيا": نقدم الدعم لليبيا لتجاوز الصعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان الأمين العام أحمد أبو الغيط، أكد اجتماع "دعم استقرار ليبيا"، على تثمين الجامعة للمبادرة الليبية مشيراً الي موقف الجامعة ازاء التطورات الخاصة بليبيا والمستند الي قرارات مجلس الجامعة الهادفة الي تقديم الدعم والمساندة لليبيا لتجاوز المصاعب والتحديات التي تواجهها في الفترة الحالية.

كما شدد ابوالغيط في كلمته علي الأهمية التي توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل وكذلك مسألة انهاء كافة اشكال التواجد العسكري الاجنبي في ليبيا، بالاضافة الي مختلف الموضوعات الاخري ذات الأهمية في الملف الليبي عموما.

وأوضح المصدر ان الأمين العام أجري مجموعة من اللقاءات السياسية خلال الزيارة مع كل من السيد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبي الرئيس السيد عبدالله اللافي، والسيد موسى الكوني. كما أجري لقاءً مطولاً مع السيد عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف انه جرى خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن جهود الحكومة في تدعيم استقرار البلاد وقيادتها الي بر الامان وكذا سبل دعم الجامعة للتطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" في ليبيا، وكذا دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية والتي تم اعتمادها مؤخراً.

وأوضح المصدر ان الأمين العام أعربعن تثمينه لما تمت مناقشته مع مختلف القيادات الليبية والذي أبرز عزمهم المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة. كما أكد الامين العام على استعداد الجامعة لتقديم كل ما من شأنه جلب المزيد من الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن لمصلحة الشعب الليبي.