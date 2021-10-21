شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة جمعة بالحرمين الشريفين دون تباعد اجتماعى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المسجد الحرام والمسجد النبوى لاستقبال المصلين غدا فى أول صلاة جمعة تُقام بدون تباعد اجتماعى، حيث تشهد عودة محاذاة المصلين بعد عام ونصف العام من تطبيق التباعد الاجتماعى ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضها وباء كورونا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت فى وقت سابق، أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19)، حيث يتم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.وفق واس.

وأيضا السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

والسماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

وشددت التعليمات على أنه يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها أعلاه، على أن يستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

ومن بين الإجراءات الجديدة إلغاء التباعد الاجتماعى والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، كما عاد المصلون إلى المحاذاة بعد عام ونصف العام من تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعى تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.