شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يبحث التحضيرات للانتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض رئيس لبنان، العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار العام، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية.وفق بيان لرئاسة لبنان.

وتطرق اللقاء أيضاً، إلى شؤون تتعلق بوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها.

وكان رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى، قد أكد تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية فى مارس المقبل، والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها الشعب اللبناني الذي يعاني على الصعد كافة. وفق بيان صحفى.

وأشار ميقاتى إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى تعتزم الحكومة اتخاذها ستكون حاسمة في إنعاش الاقتصاد، في متابعة المفاوضات الواعدة مع صندوق النقد الدولي والبدء بانهاء الأزمة.