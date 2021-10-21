شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الآيبان البنكي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، آلية وخطوات تغيير الآيبان البنكي عن طريق حساب المستفيد في البرنامج للاستفادة من الدعم.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير الحساب البنكي في برنامج حساب المواطن.
وقال البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين إنه يمكن تغيير الآيبان البنكي من خلال الخطوات التالية:
1- تسجيل الدخول
2- تفاصيل الطلب
3- بيانات الحساب البنكي
وأكد برنامج حساب المواطن، على أهمية أن يكون الحساب البنكي مرتبط باسم مقدم الطلب، موضحا أنه ستصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.
@SalehAlammari11 وعليكم السلام ، بإمكانك تغيير الآيبان البنكي عن طريق حسابك( تسجيل الدخول ، تفاصيل الطلب ، بيانات الحساب البنكي ) ، بشرط ان يكون مرتبط باسم مقدم الطلب ، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان ،نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 20, 2021
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