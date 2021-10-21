شكرا لقرائتكم خبر عن كم العمر المطلوب لإصدار ترخيص قيادة مؤقت؟.. المرور يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه أحد المواطنين سؤالًا إلى حساب تطبيق “أبشر” بخصوص العمر المطلوب لإخراج تصريح قيادة مؤقت وكيف يكون ذلك.

من جانبه أحال “أبشر” السؤال إلى حساب الإدارة العامة للمرور، حيث أجاب “المرور السعودي”، بأن إصدار تصريح قيادة يلزم إتمام عمر 17 سنة.

وفي هذه السطور نرصد لكم شروط إصدار تراخيص قيادة بأنواعها للمواطنين والمقيمين:

إجراءات إصدار رخصة قيادة خاصة (مواطنين)

شروط ومتطلبات:

أن يكون المتقدم 18 عاماً فما فوق

إجراء الكشف الطبي

إحضار صورة من بطاقة الأحوال للمواطن

إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم

دفع الرسوم المقررة

إحضار ملف لحفظ الأوراق

إجراءات إصدار رخصة قيادة عمومي للمواطنين

شروط ومتطلبات:

أن يكون المتقدم 21 عاماً فما فوق

يجب أن تكون مهنة المتقدم: متسبب أو موظف أهلي أو موظف حكومي من الذين تستلزم وظائفهم الحصول على رخصة قيادة عامة

إجراء الكشف الطبي

إحضار 6 صور شمسية مقاس 4×6 سم

إحضار صورة من دفتر العائلة أو تقرير من الأحوال المدنية يوضح المهنة إذا كان المتقدم أعزب

إرفاق شهادة خلو سوابق

دفع الرسوم المقررة

إحضار ملف لحفظ الأوراق

إذا كان المتقدم موظفاً حكومياً يتطلب إحضار خطاب من المرجع

إجراءات إصدار رخصة قيادة المعدات الثقيلة والآليات (مواطنين – غير مواطنين)

شروط ومتطلبات:

استكمال بيانات النموذج

إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم

إحضار تعريف من جهة رسمية

دفع الرسوم المقررة

إحضار ملف لحفظ الأوراق

تعريف مصدّق من الكفيل (غير السعوديين)

أن تكون المهنة من المهن التي تخول قيادة هذه الفئة