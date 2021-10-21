شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد شاحنة يقود بسرعة عالية على الجهة اليسرى من الطريق بتبوك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائد شاحنة كان يقود بسرعة عالية على الجهة اليسرى من الطريق في تبوك.

جاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ قدمه مغرد، وأرفقه بفيديو يوثق المخالفة مطالباً بسرعة ضبطه.

وقالت إدارة المرور: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه”.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور، أكدت في وقت سابق أن عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، يعد مخالفة مرورية.